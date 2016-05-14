Президент французского клуба дисквалифицирован из-за агрессии к судьям

Президент французского клуба "Аяччо" Леон Лучани получил дисквалификацию сроком на два года.По информации с официального сайта второй французской лиги, в которой и выступает "Аяччо", президент команды был наказан комитетом Профессиональной лиги Франции из-за того, что агрессивно вел себя по отношению к судьям.Инцидент, который взят за основу отстранения, произошел 4 декабря 2018 года в матче второй французской лиги с "Нанси" (1:1).В течение двух лет Лучани запрещено также присутствовать на скамейке запасных, входить в судейскую комнату и выполнять функции президента. В силу наказание вступит с 5 февраля.