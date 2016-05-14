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Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Аяччо (Франция)
Лига 1 2015/16
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|38
|96
|...
|15
|Лорьян
|38
|46
|16
|Генгам
|38
|44
|17
|Тулуза
|38
|40
|18
|Реймс
|38
|39
|19
|Аяччо
|38
|37
|20
|Труа
|38
|18
|Предстоящих матчей пока нет
|Сыгранные
|Лорьян
|1 - 014.05.16
|Аяччо
|Аяччо
|0 - 407.05.16
|ПСЖ
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Президент французского клуба дисквалифицирован из-за агрессии к судьям
Президент французского клуба "Аяччо" Леон Лучани получил дисквалификацию сроком на два года.
По информации с официального сайта второй французской лиги, в которой и выступает "Аяччо", президент команды был наказан комитетом Профессиональной лиги Франции из-за того, что агрессивно вел себя по отношению к судьям.
Инцидент, который взят за основу отстранения, произошел 4 декабря 2018 года в матче второй французской лиги с "Нанси" (1:1).
В течение двух лет Лучани запрещено также присутствовать на скамейке запасных, входить в судейскую комнату и выполнять функции президента. В силу наказание вступит с 5 февраля.
"Газета.ру"
По информации с официального сайта второй французской лиги, в которой и выступает "Аяччо", президент команды был наказан комитетом Профессиональной лиги Франции из-за того, что агрессивно вел себя по отношению к судьям.
Инцидент, который взят за основу отстранения, произошел 4 декабря 2018 года в матче второй французской лиги с "Нанси" (1:1).
В течение двух лет Лучани запрещено также присутствовать на скамейке запасных, входить в судейскую комнату и выполнять функции президента. В силу наказание вступит с 5 февраля.
"Газета.ру"
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