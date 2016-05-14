Аяччо (Франция)

Лига 1 2015/16

# Команда И О
1 ПСЖ 38 96
...
15 Лорьян 38 46
16 Генгам 38 44
17 Тулуза 38 40
18 Реймс 38 39
19 Аяччо 38 37
20 Труа  38 18
полная таблица
Предстоящих матчей пока нет
Сыгранные
Лорьян1 - 014.05.16Аяччо
Аяччо0 - 407.05.16ПСЖ

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Президент французского клуба дисквалифицирован из-за агрессии к судьям

Президент французского клуба "Аяччо" Леон Лучани получил дисквалификацию сроком на два года.

По информации с официального сайта второй французской лиги, в которой и выступает "Аяччо", президент команды был наказан комитетом Профессиональной лиги Франции из-за того, что агрессивно вел себя по отношению к судьям.

Инцидент, который взят за основу отстранения, произошел 4 декабря 2018 года в матче второй французской лиги с "Нанси" (1:1).

В течение двух лет Лучани запрещено также присутствовать на скамейке запасных, входить в судейскую комнату и выполнять функции президента. В силу наказание вступит с 5 февраля.

"Газета.ру"
Теги: Аяччо
Сегодня, 17:08
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