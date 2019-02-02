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Санкт-Петербург ЦСКА
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Москва Краснодар
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Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|...
|15
|Анже
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|Монако
|22:0002.02.19
|Тулуза
|Монпелье
|09.02.19
|Монако
|Сыгранные
|Дижон
|2 - 026.01.19
|Монако
|Монако
|1 - 519.01.19
|Страсбург
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Зоран Тошич: у Головина все получится
Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, поделился мнением о будущем хавбека "Монако" Александра Головина в Европе.
"Думаю, у него все получится. Или во Франции, или в каком-то другом чемпионате. Он самый талантливый футболист России. И считаю, у него впереди большая карьера", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
"Думаю, у него все получится. Или во Франции, или в каком-то другом чемпионате. Он самый талантливый футболист России. И считаю, у него впереди большая карьера", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
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