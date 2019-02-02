Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако22:0002.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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Зоран Тошич: у Головина все получится

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, поделился мнением о будущем хавбека "Монако" Александра Головина в Европе.

"Думаю, у него все получится. Или во Франции, или в каком-то другом чемпионате. Он самый талантливый футболист России. И считаю, у него впереди большая карьера", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
Теги: Тошич Головин Монако Лига 1
Сегодня, 17:04
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#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:30)
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Болеет за:
«Химки»
В обществе уже давно существует расхожее мнение, что успех - это 1% таланта и 99% работы. С этим трудно не согласится ,но мое мнение все таки процентные соотношение 50 на 50 и тогда может получится большая звезда ,как Мбаппе..большой пахарь ,но без таланта, как напр.Дзюба ,может получится хорошим футболистом каков он и есть ,но не мировой звездой.У Головина все данные есть для того ,чтоб быть футболистом ведущих клубах мира.. Чалов, чуть отстает от Головина ,но тоже со временем звезда ПЛ России это точно.А в мировом футболе сейчас есть 6-7 футболистов до 20 лет, которые точно будут большими звездами ,среди них выделю 18 летнего Бразильца Жуниора.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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