Тухель: Паредес обязательно появится на поле в игре против "Лиона"

Твое лицо, когда привык делить раздевалку с величайшими Дзюбой и Заболотным, а теперь тебе тянет руку какой-то француз ??? pic.twitter.com/k1BKmE8nFT — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 2, 2019

Наставник "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что новичок парижан Леандро Паредес, который приехал в Лигу 1 из питерского "Зенита", появится на поле в матче 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона":- У Паредеса хорошее видение игры. Он также может добавить ей скорости. Конечно, Паредесу слишком рано выходить на поле в стартовом составе. Но он обязательно появится по ходу матча, - цитирует Тухеля официальный Твиттер "ПСЖ"Хавбек перешел в "ПСЖ" из "Зенита" 29 января.