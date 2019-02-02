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Тухель: Паредес обязательно появится на поле в игре против "Лиона"

Наставник "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что новичок парижан Леандро Паредес, который приехал в Лигу 1 из питерского "Зенита", появится на поле в матче 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона":

- У Паредеса хорошее видение игры. Он также может добавить ей скорости. Конечно, Паредесу слишком рано выходить на поле в стартовом составе. Но он обязательно появится по ходу матча, - цитирует Тухеля официальный Твиттер "ПСЖ"

Хавбек перешел в "ПСЖ" из "Зенита" 29 января.

Теги: Зенит Паредес Тухель ПСЖ
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