Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
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Тухель: Паредес обязательно появится на поле в игре против "Лиона"
Наставник "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что новичок парижан Леандро Паредес, который приехал в Лигу 1 из питерского "Зенита", появится на поле в матче 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона":
- У Паредеса хорошее видение игры. Он также может добавить ей скорости. Конечно, Паредесу слишком рано выходить на поле в стартовом составе. Но он обязательно появится по ходу матча, - цитирует Тухеля официальный Твиттер "ПСЖ"
Хавбек перешел в "ПСЖ" из "Зенита" 29 января.
- У Паредеса хорошее видение игры. Он также может добавить ей скорости. Конечно, Паредесу слишком рано выходить на поле в стартовом составе. Но он обязательно появится по ходу матча, - цитирует Тухеля официальный Твиттер "ПСЖ"
Хавбек перешел в "ПСЖ" из "Зенита" 29 января.
Твое лицо, когда привык делить раздевалку с величайшими Дзюбой и Заболотным, а теперь тебе тянет руку какой-то француз ??? pic.twitter.com/k1BKmE8nFT— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 2, 2019
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