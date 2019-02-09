Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако22:00Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

Новости партнеров

Головин выйдет с первых минут против "Тулузы"

"Монако" объявил состав на матч чемпионата Франции против "Тулузы". Российский полузащитник Александр Головин - в старте

29 января в матче против "Генгама" в рамках Кубка французской лиги Головин открыл счёт своим голам за "монегасков"


Фото: RussiaToday
Теги: Головин Монако
Сегодня, 21:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
#3  vanexele   (Сегодня, 21:55)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Яamon,
да он сыкло! он не поставит! только пи,,ить может! морально убогий человек, желающий зла другим!
Регистрация: 3.03.2018 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 21:50)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
Благодаря этому решению тренера Монако разгромно проиграет

поставишь на это свой порванный рот?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 21:36)
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Благодаря этому решению тренера Монако разгромно проиграет.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.