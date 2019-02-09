Головин выйдет с первых минут против "Тулузы"

"Монако" объявил состав на матч чемпионата Франции против "Тулузы". Российский полузащитник Александр Головин - в старте

29 января в матче против "Генгама" в рамках Кубка французской лиги Головин открыл счёт своим голам за "монегасков"