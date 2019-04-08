"ПСЖ" впервые в сезоне не выиграл дома в чемпионате Франции

"ПСЖ" накануне в 31-м туре чемпионата Франции сыграл вничью со "Страсбуром" (2:2).Парижане впервые в сезоне лиги 1 не смогли победить дома и пропустили на своем поле два гола.