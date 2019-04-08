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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 31 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ренн 30 42
11 Ним 30 40
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 30 31
16 Монако 31 31
17 Амьен 31 31
18 Дижон 31 24
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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"ПСЖ" достаточно набрать два очка в восьми матчах, чтобы стать чемпионом Франции

"ПСЖ" накануне не смог обыграть "Страсбур" (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Парижский клуб сохранил отрыв от "Лилля", идущего на втором месте, на отметке 20 очков. При этом парижане имеют матч в запасе.

Таким образом "ПСЖ" нужно набрать минимум два очка в восьми оставшихся матчах, чтобы оформить чемпионство.
Теги: Лига 1 ПСЖ
Сегодня, 09:04
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