"ПСЖ" достаточно набрать два очка в восьми матчах, чтобы стать чемпионом Франции

"ПСЖ" накануне не смог обыграть "Страсбур" (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Франции.Парижский клуб сохранил отрыв от "Лилля", идущего на втором месте, на отметке 20 очков. При этом парижане имеют матч в запасе.Таким образом "ПСЖ" нужно набрать минимум два очка в восьми оставшихся матчах, чтобы оформить чемпионство.