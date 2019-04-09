Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ренн
Ним
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 31 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ренн 30 42
11 Ним 30 40
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 30 31
16 Монако 31 31
17 Амьен 31 31
18 Дижон 31 24
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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Александр Головин: в "Доту" наиграл 3000 часов, в Counter-Strike - 1300

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своем увлечении видеоиграми. По словам футболиста, он бы мог стать киберспортсменом.

- Больше всего сейчас играю в Counter-Strike, - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "КраСава". - Больше всего наиграл в "Доту". 3000 часов наиграл в "Доту", в Counter-Strike - где-то 1300. В него я играю два года. В "Доту" - с шестого класса.

- Смолов вроде тоже в Counter-Strike рубится.

- Да, я с ним играл.

- Вы правда говорили: "Если бы я не стал футболистом, стал бы киберспортсменом"?

- Да, я бы хотел им стать. А там как пошло.

- Все думают, что киберспорт - это когда прыщавые парни рубятся, наедают себе задницу, или это все фигня?

- Фигня, конечно. Люди реально на подготовку к матчам тратят много, тренируются больше, чем игроки. Тренируют тактику, отрабатывают атаку и оборону. Это реально сложно.

- Киберспорт, когда рубишься всю ночь, это вредно для футболиста?

- Конечно, вредно. Так я и не рублюсь ночью, я стараюсь ложиться где-то в 12. Спать - это вообще самое важное в футболе.

"СЭ"
Теги: Головин Монако Лига 1
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#1  Яamon   (Сегодня, 00:50)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
сомнительные достижения
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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