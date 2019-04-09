Александр Головин: в "Доту" наиграл 3000 часов, в Counter-Strike - 1300

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своем увлечении видеоиграми. По словам футболиста, он бы мог стать киберспортсменом.- Больше всего сейчас играю в Counter-Strike, - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "КраСава". - Больше всего наиграл в "Доту". 3000 часов наиграл в "Доту", в Counter-Strike - где-то 1300. В него я играю два года. В "Доту" - с шестого класса.- Да, я с ним играл.- Да, я бы хотел им стать. А там как пошло.- Фигня, конечно. Люди реально на подготовку к матчам тратят много, тренируются больше, чем игроки. Тренируют тактику, отрабатывают атаку и оборону. Это реально сложно.- Конечно, вредно. Так я и не рублюсь ночью, я стараюсь ложиться где-то в 12. Спать - это вообще самое важное в футболе.