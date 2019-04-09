Александр Головин рассказал, кто из российских футболистов может уехать в Европу

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, кто из российских футболистов в ближайшее время может уехать в Европу.– Зобнин, Ахметов и Чалов, - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "Красава".– Он собирается в Европу, точно, куда – не знаю. Не знаю, были ли предложения.