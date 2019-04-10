Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Аталанта
Рома
Лацио
Торино
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
Парма
Дженоа
Удинезе
СПАЛ
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 31 34
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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Катарские владельцы "ПСЖ" хотят приобрести "Рому"

Катарский фонд Qatar Sports Investments, владеющий "ПСЖ", заинтересован в приобретении "Ромы".

По данным Corriere dello Sport, за римский клуб катарцы, владеющие "ПСЖ" с 2011 года, готовы предложить 400 миллионов евро.

Впрочем нынешний владелец "Ромы" Джеймс Паллотта не намерен рассматривать варианты с продажей клуба.
Теги: ПСЖ Рома Лига 1 Серия А
Сегодня, 13:05
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