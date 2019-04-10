Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11(-3)
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Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|...
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|...
|20
|Кьево
|31
|11(-3)
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Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (4)
Катарские владельцы "ПСЖ" хотят приобрести "Рому"
Катарский фонд Qatar Sports Investments, владеющий "ПСЖ", заинтересован в приобретении "Ромы".
По данным Corriere dello Sport, за римский клуб катарцы, владеющие "ПСЖ" с 2011 года, готовы предложить 400 миллионов евро.
Впрочем нынешний владелец "Ромы" Джеймс Паллотта не намерен рассматривать варианты с продажей клуба.
По данным Corriere dello Sport, за римский клуб катарцы, владеющие "ПСЖ" с 2011 года, готовы предложить 400 миллионов евро.
Впрочем нынешний владелец "Ромы" Джеймс Паллотта не намерен рассматривать варианты с продажей клуба.
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