"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном

"Пари Сен-Жермен" не планирует продлевать контракт с вратарем Джанлуижди Буффоном.По информации Corriere dello Sport, в клубе остались недовольны игрой 41-летнего голкипера в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", а также во встречах чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" и "Страсбургом".Отмечается, что руководство "ПСЖ" нацелено на приобретение нового голкипера.