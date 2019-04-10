"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анже
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:15
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (1)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (1)
20:55
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (1)
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (1)
20:51
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (2)
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (2)
17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
16:16
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
14:56
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
14:24
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
14:10
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (15)
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (15)
13:46
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (10)
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (10)
12:28
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (3)
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (3)
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном
"Пари Сен-Жермен" не планирует продлевать контракт с вратарем Джанлуижди Буффоном.
По информации Corriere dello Sport, в клубе остались недовольны игрой 41-летнего голкипера в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", а также во встречах чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" и "Страсбургом".
Отмечается, что руководство "ПСЖ" нацелено на приобретение нового голкипера.
"Газета.ру"
По информации Corriere dello Sport, в клубе остались недовольны игрой 41-летнего голкипера в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", а также во встречах чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" и "Страсбургом".
Отмечается, что руководство "ПСЖ" нацелено на приобретение нового голкипера.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.