Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 31 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 31 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 30 31
16 Монако 31 31
17 Амьен 31 31
18 Дижон 31 24
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном

"Пари Сен-Жермен" не планирует продлевать контракт с вратарем Джанлуижди Буффоном.

По информации Corriere dello Sport, в клубе остались недовольны игрой 41-летнего голкипера в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", а также во встречах чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" и "Страсбургом".

Отмечается, что руководство "ПСЖ" нацелено на приобретение нового голкипера.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Буффон Лига 1
Сегодня, 23:07
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(1)
#1  anonymous   (Сегодня, 23:12)
  • -1
  •  (3)

в Зенит к Маркизио, ему одному скучно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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