Томас Тухель дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Дисциплинарный комитет Лиги 1 наказал главного тренера "ПСЖ" Томасу Тухелю.За удаление в концовке матча 31-го тура Лиги 1 со "Страсбуром" (2:2) специалист дисквалифицирован на одну игру чемпионата.Наказание вступает в силу 16 апреля, потому тренер не сможет руководить командой в перенесенной игре 28-го тура с "Нантом", которая состоится 17 апреля.