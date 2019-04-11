Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 31 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 31 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 30 31
16 Монако 31 31
17 Амьен 31 31
18 Дижон 31 24
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Томас Тухель дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Дисциплинарный комитет Лиги 1 наказал главного тренера "ПСЖ" Томасу Тухелю.

За удаление в концовке матча 31-го тура Лиги 1 со "Страсбуром" (2:2) специалист дисквалифицирован на одну игру чемпионата.

Наказание вступает в силу 16 апреля, потому тренер не сможет руководить командой в перенесенной игре 28-го тура с "Нантом", которая состоится 17 апреля.

Ligue1
Теги: Тухель ПСЖ
Сегодня, 10:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама