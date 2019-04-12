Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Амьен
Монако
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 31 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 31 34
16 Амьен 32 32
17 Монако 31 31
18 Дижон 32 25
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч с "Реймсом"

"Монако" объявил заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Реймса".

Вратари: Субашич, Бенальо;

Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Сидибе;

Полузащитники: Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Желсон, Лопеш;

Нападающие: Фалькао, Йоветич, Винисиус.
Теги: Головин Монако Лига 1
Вчера, 22:29
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