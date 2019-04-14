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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 32 56
4 Марсель 32 51
5 Сент-Этьен 31 50
6 Реймс 32 48
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 32 41
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Стеван Йоветич получил серьезную травму

У нападающего "Монако" Стевана Йоветича подозрение на серьезную травму.

В матче против "Реймса" черногорский форвард мог получить разрыв крестообразных связок левого колена. Такое мнение высказал главный тренер французской команды Леонарду Жардим.

Если диагноз форварда подтвердится, то принять участие в матчах в нынешнем сезоне он уже не сможет.

Инцидент, в котором пострадал нападающий. произошел в конце игры. Йоветич был заменен после столкновения с Алексисом Ромао. Сообщается, что стадион игрок покинул на костылях, при этом не имея возможности опираться на травмированную ногу.

"Газета.ру"
Теги: Йоветич Монако Лига 1
Сегодня, 12:24
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