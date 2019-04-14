Стеван Йоветич получил серьезную травму

У нападающего "Монако" Стевана Йоветича подозрение на серьезную травму.В матче против "Реймса" черногорский форвард мог получить разрыв крестообразных связок левого колена. Такое мнение высказал главный тренер французской команды Леонарду Жардим.Если диагноз форварда подтвердится, то принять участие в матчах в нынешнем сезоне он уже не сможет.Инцидент, в котором пострадал нападающий. произошел в конце игры. Йоветич был заменен после столкновения с Алексисом Ромао. Сообщается, что стадион игрок покинул на костылях, при этом не имея возможности опираться на травмированную ногу.