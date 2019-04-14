Стеван Йоветич получил серьезную травму

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Марсель
|32
|51
|5
|Сент-Этьен
|31
|50
|6
|Реймс
|32
|48
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
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Если диагноз форварда подтвердится, то принять участие в матчах в нынешнем сезоне он уже не сможет.
Инцидент, в котором пострадал нападающий. произошел в конце игры. Йоветич был заменен после столкновения с Алексисом Ромао. Сообщается, что стадион игрок покинул на костылях, при этом не имея возможности опираться на травмированную ногу.
"Газета.ру"
В матче против "Реймса" черногорский форвард мог получить разрыв крестообразных связок левого колена. Такое мнение высказал главный тренер французской команды Леонарду Жардим.
Если диагноз форварда подтвердится, то принять участие в матчах в нынешнем сезоне он уже не сможет.
Инцидент, в котором пострадал нападающий. произошел в конце игры. Йоветич был заменен после столкновения с Алексисом Ромао. Сообщается, что стадион игрок покинул на костылях, при этом не имея возможности опираться на травмированную ногу.
"Газета.ру"
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