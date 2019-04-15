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Бордо
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Амьен
Дижон
Генгам
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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Килиан Мбаппе: с "Лиллем" сыграли как новички

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал об эмоциях после разгромного поражения от "Лилля" (1:5) в 32-го туре чемпионата Франции.

"Мы должны проявлять больше инициативы, это одна из наших ошибок, мы должны исправить это. Мы сыграли как новички. Были эпизоды в игре, когда доминировали мы, а в других моментах лучше действовал соперник. Мы можем проиграть, но не должны пропускать по столько мячей.

Мы должны перестать так проигрывать", — цитирует форварда Sport.es.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе Лилль ПСЖ Лига 1
Сегодня, 18:30
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