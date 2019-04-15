Килиан Мбаппе: с "Лиллем" сыграли как новички

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал об эмоциях после разгромного поражения от "Лилля" (1:5) в 32-го туре чемпионата Франции."Мы должны проявлять больше инициативы, это одна из наших ошибок, мы должны исправить это. Мы сыграли как новички. Были эпизоды в игре, когда доминировали мы, а в других моментах лучше действовал соперник. Мы можем проиграть, но не должны пропускать по столько мячей.Мы должны перестать так проигрывать", — цитирует форварда Sport.es.