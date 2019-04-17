Франция Лига 1 2018/19 
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Лилль
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Сент-Этьен
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Ним
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Анже
Бордо
Тулуза
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Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Новости партнеров

Килиан Мбаппе не сыграет против "Нанта" из-за критики в адрес своих партнеров

Форвард "ПСЖ" Килиян Мбаппе пропустит матч 28-го тура чемпионата Франции против "Нанта", сообщает Le Parisien.

По данным источника, главный тренер команды Томас Тухель наказал его за критику партнеров.

14 апреля "ПСЖ" проиграл "Лиллю" (1:5). Источник указывает, что нападающий выведен из состава, так как сказал журналистам, что команда играла как любители, и ей не хватило характера.
Теги: Мбаппе Лига 1 Нант ПСЖ
Сегодня, 09:05
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#1  Irbis   (Сегодня, 10:15)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тухель видимо знает пословицу правда глаза колет))
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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