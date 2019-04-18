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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Лацио 32 52
8 Торино 32 50
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 32 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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"Милан" хочет обменять Андре Силву на хавбека "Марселя"

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен лето может стать игроком "Милана".

"Россонери" готовы включить в сделку по Товену нападающего Андре Силву, который арендован "Севильей". Transfermartk оценивает стоимость 26-летнего Товена в 50 миллионов евро, Силву – в 35 миллионов.

В текущем сезоне Флориан Товен провел за "Марсель" 33 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.

Football Italia
Теги: Лига 1 Серия А Марсель Милан Силва
Сегодня, 20:57
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