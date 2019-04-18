Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
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Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|...
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
Лента новостей:
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18:38
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15:40
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12:54
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11:17
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Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
"Милан" хочет обменять Андре Силву на хавбека "Марселя"
Полузащитник "Марселя" Флориан Товен лето может стать игроком "Милана".
"Россонери" готовы включить в сделку по Товену нападающего Андре Силву, который арендован "Севильей". Transfermartk оценивает стоимость 26-летнего Товена в 50 миллионов евро, Силву – в 35 миллионов.
В текущем сезоне Флориан Товен провел за "Марсель" 33 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.
Football Italia
"Россонери" готовы включить в сделку по Товену нападающего Андре Силву, который арендован "Севильей". Transfermartk оценивает стоимость 26-летнего Товена в 50 миллионов евро, Силву – в 35 миллионов.
В текущем сезоне Флориан Товен провел за "Марсель" 33 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.
Football Italia
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