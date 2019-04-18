"Милан" хочет обменять Андре Силву на хавбека "Марселя"

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен лето может стать игроком "Милана"."Россонери" готовы включить в сделку по Товену нападающего Андре Силву, который арендован "Севильей". Transfermartk оценивает стоимость 26-летнего Товена в 50 миллионов евро, Силву – в 35 миллионов.В текущем сезоне Флориан Товен провел за "Марсель" 33 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.