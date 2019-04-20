Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Марсель
|33
|54
|5
|Сент-Этьен
|32
|53
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Генгам
|33
|24
|20
|Кан
|32
|23
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Александр Головин в заявке "Монако" на матч с "ПСЖ"
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 33-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ", информирует официальный твиттер монегасков.
Заявка "Монако" выглядит следующим образом:
вратари – Бенальо, Субашич, Си;
защитники – Глик, Хенрикс, Жемерсон, Раджи, Пьер-Габриэль, Балло-Туре, Бадиашиле;
полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;
нападающие – Силла, Фалькао, Винисиус.
Заявка "Монако" выглядит следующим образом:
вратари – Бенальо, Субашич, Си;
защитники – Глик, Хенрикс, Жемерсон, Раджи, Пьер-Габриэль, Балло-Туре, Бадиашиле;
полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;
нападающие – Силла, Фалькао, Винисиус.
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