Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Марсель
Сент-Этьен
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 33 59
4 Марсель 33 54
5 Сент-Этьен 32 53
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 33 28
19 Генгам 33 24
20 Кан 32 23
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Александр Головин в заявке "Монако" на матч с "ПСЖ"

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 33-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ", информирует официальный твиттер монегасков.

Заявка "Монако" выглядит следующим образом:

вратари – Бенальо, Субашич, Си;

защитники – Глик, Хенрикс, Жемерсон, Раджи, Пьер-Габриэль, Балло-Туре, Бадиашиле;

полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;

нападающие – Силла, Фалькао, Винисиус.
Теги: Головин Монако ПСЖ Лига 1
Сегодня, 18:23
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8
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#8  anonymous   (Сегодня, 19:41)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: командир
anonymous,
Нахрен, я вообще не смотрю ЧФ, но это не значит, Головин говно. А ты по 2 играм делаешь выводы ( извини, что на ТЫ)

мля, ты о чём? я про команду Монако, а не про Головина
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  командир   (Сегодня, 19:27)
  • -2
  •  (2)

anonymous,
Нахрен, я вообще не смотрю ЧФ, но это не значит, Головин говно. А ты по 2 играм делаешь выводы ( извини, что на ТЫ)
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 19:21)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: командир
Ну так-то вопрос : Точно все игры в живую смотрел?( или со слов экспертов)

2-3 смотрел, ты смотришь все игры Монако?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  командир   (Сегодня, 19:09)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Тень отца
Пропал Калабуховский дом - снова вдесятером

Друзья, лечите его

Цитата: anonymous
Цитата: xxxxx
Серьезная проверка для Монако - или пан , или пропал.

без проверок, тут чистая победа ПСЖ, Монако в этом сезоне полностью не соотествует Лиге 1

Ну так-то вопрос : Точно все игры в живую смотрел?( или со слов экспертов)
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#4  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 18:58)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Вкус побед "Монако" пригодится Саше.
А Саша нужен сборной.
Делайте выводы , господа хорошие.


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#3  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 18:41)
  • -5
  •  (7)
online

Пропал Калабуховский дом - снова вдесятером


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 18:37)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: xxxxx
Серьезная проверка для Монако - или пан , или пропал.

без проверок, тут чистая победа ПСЖ, Монако в этом сезоне полностью не соотествует Лиге 1
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 18:33)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Серьезная проверка для Монако - или пан , или пропал.


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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