"ПСЖ" - "Монако": Головин сыграет с первых минут

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Бордо
|33
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
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Стали известны составы "ПСЖ" и "Монако" на матч чемпионата Франции.
"ПСЖ": Ареола, Кимпепбе, Керер, Маркиньюс, Дани Алвес, Кюрзава, Дагба, Верратти, Паредес, Мбаппе, Диаби.
Запасные - Буффон, Кавани, Неймар, Ди Мария, Дракслер.
"Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль, Хенрикс, Рони Лопеш, Адриэн Силва, Головин, Фалькао, Мартинш.
Запасные - Бенальо, Раджи, Ндорам, Винисиус, Шадли, Ахолу, Силла.
"ПСЖ": Ареола, Кимпепбе, Керер, Маркиньюс, Дани Алвес, Кюрзава, Дагба, Верратти, Паредес, Мбаппе, Диаби.
Запасные - Буффон, Кавани, Неймар, Ди Мария, Дракслер.
"Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль, Хенрикс, Рони Лопеш, Адриэн Силва, Головин, Фалькао, Мартинш.
Запасные - Бенальо, Раджи, Ндорам, Винисиус, Шадли, Ахолу, Силла.
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