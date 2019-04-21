Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Бордо
Нант
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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"ПСЖ" - "Монако": Головин сыграет с первых минут

Стали известны составы "ПСЖ" и "Монако" на матч чемпионата Франции.

"ПСЖ": Ареола, Кимпепбе, Керер, Маркиньюс, Дани Алвес, Кюрзава, Дагба, Верратти, Паредес, Мбаппе, Диаби.

Запасные - Буффон, Кавани, Неймар, Ди Мария, Дракслер.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль, Хенрикс, Рони Лопеш, Адриэн Силва, Головин, Фалькао, Мартинш.

Запасные - Бенальо, Раджи, Ндорам, Винисиус, Шадли, Ахолу, Силла.
Теги: ПСЖ Монако Лига 1
Сегодня, 21:18
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3
(1)
#3  golden Axe   (Сегодня, 21:33)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
победа ПСЖ будет как вишенка на тортике,пора снова на дно отправлять Монаку вместе с бездарем Головиным
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:31)
  • 0
  •  (4)
online

Egorysche,
Ты опечатался. Надо так:
Цитата: Egorysche
Головин один из НУЛЕВЫХ игроков Монако и пора бы уже к этому привыкнуть

Монако сейчас все не айс, но он даже там выделяется своим отсутствием всего. Он даже в нашей вечно печальной сбродной выделился тем, что сыграл как полное говно!


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 21:28)
  • -2
  •  (4)
online

Не понимаю зачем постить эту новость каждую неделю да и ещё выделять её жирным. Головин один из ключевых игроков Монако и пора бы уже к этому привыкнуть
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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