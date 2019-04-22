Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Бордо
|33
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
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Головин забил в матче с "ПСЖ", Мбаппе оформил хет-трик
"ПСЖ" победил "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции - 3:1.
Единственный мяч в составе "Монако" провел российский хавбек Александр Головин. Для него это второй мяч за монегасков в лиге 1 и третий - во всех турнирах.
Чемпионат Франции
33-й тур
"ПСЖ" - "Монако" - 3:1
Голы: Мбаппе, 15 (1:0). Мбаппе, 38 (2:0). Мбаппе, 55 (3:0). Головин, 80 (3:1).
"ПСЖ": Ареола, Дагба, Кимпембе, Керер, Маркиньюс, Кюрзава (Неймар, 46), Верратти (Дракслер, 76), Дани Алвес, Паредес (Кавани, 73), Диаби, Мбаппе.
"Монако": Субашич (Бенальо, 13), Хенрикс, Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Жемерсон (Аолу, 66), Адриэн Силва, Головин, Рони Лопеш, Мартинш, Фалькао (Винисиус, 46).
Предупреждение: Глик, 30.
Единственный мяч в составе "Монако" провел российский хавбек Александр Головин. Для него это второй мяч за монегасков в лиге 1 и третий - во всех турнирах.
Чемпионат Франции
33-й тур
"ПСЖ" - "Монако" - 3:1
Голы: Мбаппе, 15 (1:0). Мбаппе, 38 (2:0). Мбаппе, 55 (3:0). Головин, 80 (3:1).
"ПСЖ": Ареола, Дагба, Кимпембе, Керер, Маркиньюс, Кюрзава (Неймар, 46), Верратти (Дракслер, 76), Дани Алвес, Паредес (Кавани, 73), Диаби, Мбаппе.
"Монако": Субашич (Бенальо, 13), Хенрикс, Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Жемерсон (Аолу, 66), Адриэн Силва, Головин, Рони Лопеш, Мартинш, Фалькао (Винисиус, 46).
Предупреждение: Глик, 30.
Головин спас «Монако» от разгрома. Подкараулил отскок и разобрался с вратарем. Молодчик, Саня ?https://t.co/nN2HnkOpfG#МонакоПСЖ pic.twitter.com/LxeMH1fzPO— Матч ТВ (@MatchTV) April 21, 2019
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