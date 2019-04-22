Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Бордо
Нант
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Головин забил в матче с "ПСЖ", Мбаппе оформил хет-трик

"ПСЖ" победил "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции - 3:1.

Единственный мяч в составе "Монако" провел российский хавбек Александр Головин. Для него это второй мяч за монегасков в лиге 1 и третий - во всех турнирах.

Чемпионат Франции

33-й тур

"ПСЖ" - "Монако" - 3:1

Голы: Мбаппе, 15 (1:0). Мбаппе, 38 (2:0). Мбаппе, 55 (3:0). Головин, 80 (3:1).

"ПСЖ": Ареола, Дагба, Кимпембе, Керер, Маркиньюс, Кюрзава (Неймар, 46), Верратти (Дракслер, 76), Дани Алвес, Паредес (Кавани, 73), Диаби, Мбаппе.

"Монако": Субашич (Бенальо, 13), Хенрикс, Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Жемерсон (Аолу, 66), Адриэн Силва, Головин, Рони Лопеш, Мартинш, Фалькао (Винисиус, 46).

Предупреждение: Глик, 30.

Теги: Головин ПСЖ Лига 1 Монако
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