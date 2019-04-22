Головин забил в матче с "ПСЖ", Мбаппе оформил хет-трик

Головин спас «Монако» от разгрома. Подкараулил отскок и разобрался с вратарем. Молодчик, Саня ?https://t.co/nN2HnkOpfG#МонакоПСЖ pic.twitter.com/LxeMH1fzPO — Матч ТВ (@MatchTV) April 21, 2019

"ПСЖ" победил "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции - 3:1.Единственный мяч в составе "Монако" провел российский хавбек Александр Головин. Для него это второй мяч за монегасков в лиге 1 и третий - во всех турнирах.Чемпионат Франции33-й тур: Мбаппе, 15 (1:0). Мбаппе, 38 (2:0). Мбаппе, 55 (3:0). Головин, 80 (3:1)."ПСЖ": Ареола, Дагба, Кимпембе, Керер, Маркиньюс, Кюрзава (Неймар, 46), Верратти (Дракслер, 76), Дани Алвес, Паредес (Кавани, 73), Диаби, Мбаппе."Монако": Субашич (Бенальо, 13), Хенрикс, Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Жемерсон (Аолу, 66), Адриэн Силва, Головин, Рони Лопеш, Мартинш, Фалькао (Винисиус, 46).Предупреждение: Глик, 30.