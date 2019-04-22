Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Бордо
Нант
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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"ПСЖ" поставил рекорд Лиги 1 по числу результативных матчей с начала сезона

"ПСЖ" установил новый рекорд высшего дивизиона чемпионата Франции по числу матчей с забитыми голами, проведенных подряд с начала сезона.

Сегодня парижане отличились в игре 33-го тура Лиги 1 с "Монако". До сих пор команда Томаса Тухеля забивала в каждом матче чемпионата в этом сезоне.

Сегодня "ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции благодаря ничьей "Лилля" с "Тулузой" (0:0), лишившей его шансов догнать парижский клуб.

Sport24.ru
Теги: ПСЖ Лига 1
Сегодня, 03:46
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