"ПСЖ" поставил рекорд Лиги 1 по числу результативных матчей с начала сезона

"ПСЖ" установил новый рекорд высшего дивизиона чемпионата Франции по числу матчей с забитыми голами, проведенных подряд с начала сезона.Сегодня парижане отличились в игре 33-го тура Лиги 1 с "Монако". До сих пор команда Томаса Тухеля забивала в каждом матче чемпионата в этом сезоне.Сегодня "ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции благодаря ничьей "Лилля" с "Тулузой" (0:0), лишившей его шансов догнать парижский клуб.