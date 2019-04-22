Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Бордо
Нант
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 32 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Эдинсон Кавани: у меня контракт с "ПСЖ", но в футболе нельзя загадывать заранее

Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани после матча с "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции ответил на вопрос о том, останется ли он в команде.

"Мое будущее? У меня есть контракт еще на один год. Что вы хотите знать? Мне хорошо и спокойно, я доволен жизнью, доволен болельщиками. Но в футболе нельзя загадывать заранее", - сказал Кавани.

32-летний уругваец в текущем сезоне провел 28 матчей за "ПСЖ" и забил 22 мяча при восьми голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

"СЭ"
Теги: Кавани ПСЖ Монако Лига 1
Сегодня, 08:54
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