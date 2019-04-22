Эдинсон Кавани: у меня контракт с "ПСЖ", но в футболе нельзя загадывать заранее

Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани после матча с "Монако" (3:1) в 33-м туре чемпионата Франции ответил на вопрос о том, останется ли он в команде."Мое будущее? У меня есть контракт еще на один год. Что вы хотите знать? Мне хорошо и спокойно, я доволен жизнью, доволен болельщиками. Но в футболе нельзя загадывать заранее", - сказал Кавани.32-летний уругваец в текущем сезоне провел 28 матчей за "ПСЖ" и забил 22 мяча при восьми голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.