Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Бордо
Нант
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 32 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Бордо 33 38
14 Нант 32 37
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Кристоф Дюгарри: поскорее бы Депай ушел из "Лиона"

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри в очередной раз раскритиковал нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

По его мнению, голландец никогда не хотел играть во Франции.

"Я хочу, чтобы Депай ушел как можно быстрее. Он никогда не видел себя в проекте "Лиона", у него были проблемы в "Манчестер Юнайтед"... он выбрал "Лион" в качестве трамплина, но не хотел играть в лиге 1", - цитирует Дюгарри RMC.

"СЭ"
Теги: Дюгарри Депай Лион Сборная Франции Лига 1
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