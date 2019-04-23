Кристоф Дюгарри: поскорее бы Депай ушел из "Лиона"

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри в очередной раз раскритиковал нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.По его мнению, голландец никогда не хотел играть во Франции."Я хочу, чтобы Депай ушел как можно быстрее. Он никогда не видел себя в проекте "Лиона", у него были проблемы в "Манчестер Юнайтед"... он выбрал "Лион" в качестве трамплина, но не хотел играть в лиге 1", - цитирует Дюгарри RMC.