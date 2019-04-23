Кристоф Дюгарри: поскорее бы Депай ушел из "Лиона"

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|32
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Бордо
|33
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
05:31
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал
Вчера, 23:17
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Вчера, 22:51
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Вчера, 22:23
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
Вчера, 21:45
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
Вчера, 21:36
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Вчера, 21:23
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (5)
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (5)
Вчера, 21:21
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Вчера, 20:14
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Вчера, 19:39
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Вчера, 19:33
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (10)
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (10)
Вчера, 19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
Вчера, 19:04
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (11)
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (11)
Вчера, 18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Вчера, 18:22
Артур Саркисов пропустит до трех недель
Артур Саркисов пропустит до трех недель
Вчера, 18:13
Денис Черышев выбыл до конца сезона (10)
Денис Черышев выбыл до конца сезона (10)
Вчера, 17:41
Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева (1)
Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева (1)
Вчера, 17:10
Юрген Клопп: "Ливерпуль" не в силах повлиять на дерби Манчестера. "МЮ", видимо, тоже (6)
Юрген Клопп: "Ливерпуль" не в силах повлиять на дерби Манчестера. "МЮ", видимо, тоже (6)
Кристоф Дюгарри: поскорее бы Депай ушел из "Лиона"
Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри в очередной раз раскритиковал нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.
По его мнению, голландец никогда не хотел играть во Франции.
"Я хочу, чтобы Депай ушел как можно быстрее. Он никогда не видел себя в проекте "Лиона", у него были проблемы в "Манчестер Юнайтед"... он выбрал "Лион" в качестве трамплина, но не хотел играть в лиге 1", - цитирует Дюгарри RMC.
"СЭ"
По его мнению, голландец никогда не хотел играть во Франции.
"Я хочу, чтобы Депай ушел как можно быстрее. Он никогда не видел себя в проекте "Лиона", у него были проблемы в "Манчестер Юнайтед"... он выбрал "Лион" в качестве трамплина, но не хотел играть в лиге 1", - цитирует Дюгарри RMC.
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.