Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легкоатлета Усэйна Болта.Забивая мяч в ворота "Монако" в матче Лиги 1, форвард разогнался до 38 километров в час. Данный показатель превышает результат Болта во время рекордного забега на дистанции 100 м (37,58 км/ч).Ямайский спортсмен установил рекорд на 100-метровке в 2009 году, пробежав дистанцию за 9,58.Для Мбаппе хет-трик, оформленный в данной встрече, является третьим в сезоне.