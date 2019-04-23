Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
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Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта
Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легкоатлета Усэйна Болта.
Забивая мяч в ворота "Монако" в матче Лиги 1, форвард разогнался до 38 километров в час. Данный показатель превышает результат Болта во время рекордного забега на дистанции 100 м (37,58 км/ч).
Ямайский спортсмен установил рекорд на 100-метровке в 2009 году, пробежав дистанцию за 9,58.
Для Мбаппе хет-трик, оформленный в данной встрече, является третьим в сезоне.
"Газета.ру"
Забивая мяч в ворота "Монако" в матче Лиги 1, форвард разогнался до 38 километров в час. Данный показатель превышает результат Болта во время рекордного забега на дистанции 100 м (37,58 км/ч).
Ямайский спортсмен установил рекорд на 100-метровке в 2009 году, пробежав дистанцию за 9,58.
Для Мбаппе хет-трик, оформленный в данной встрече, является третьим в сезоне.
"Газета.ру"
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