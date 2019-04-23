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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 33 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легкоатлета Усэйна Болта.

Забивая мяч в ворота "Монако" в матче Лиги 1, форвард разогнался до 38 километров в час. Данный показатель превышает результат Болта во время рекордного забега на дистанции 100 м (37,58 км/ч).

Ямайский спортсмен установил рекорд на 100-метровке в 2009 году, пробежав дистанцию за 9,58.

Для Мбаппе хет-трик, оформленный в данной встрече, является третьим в сезоне.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе ПСЖ Монако Лига 1
Сегодня, 20:35
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#4  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:12)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
44км/ч - самая быстрая на данный момент зафиксированная скорость бега. Обладателем данного рекорда является Усэйн Болт - в 2009 году он пробежал стометровку за 9,58 секунд (средняя 37км/ч, а пиковую скорость он развил к 60-70 метру бега в 43,9км/ч). И это бег в идеальных условиях, и на очень короткой дистанции.
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#3  prime  Пенза (Сегодня, 21:11)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
кули сравнивать максимальную скорость со средней?
Максимальная скорость Болта свыше 44 км/ч.
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
#2  F.Totti.   (Сегодня, 21:11)
  • -2
  •  (2)

Да что он там бежал вот Головин монстр, забил важнейший гол при счете 3:0 в пользу ПСЖ и сразу затмил хет трик МБаппе smile
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 20:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Статистика для статистов. Готовят на продажу.
Это как сказать, что лада гранта уделает феррари..., но только в объеме багажника.
Многие футболисты обладают рывком, превышающим рывок спринтера, но практически любой спринтер нагнет футболиста в забеге на 100 м и больше.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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