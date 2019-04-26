Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Нант
Бордо
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 33 59
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 33 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Неймар дисквалифицирован на три еврокубковых матча ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Неймар дисквалифицирован на три еврокубковых матча.

Причиной послужило поведение 27-летнего бразильца после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 против "Манчестер Юнайтед" (1:3). Тогда Неймар попытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров. Также бразилец публично раскритиковал судей в своих социальных сетях.

UEFA
Теги: Неймар ПСЖ Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама