Неймар дисквалифицирован на три еврокубковых матча ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Неймар дисквалифицирован на три еврокубковых матча.Причиной послужило поведение 27-летнего бразильца после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 против "Манчестер Юнайтед" (1:3). Тогда Неймар попытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров. Также бразилец публично раскритиковал судей в своих социальных сетях.