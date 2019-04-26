Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Нант
Бордо
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета

"Метц" обыграл на выезде "Ред Стар" (2:1) в матче 35-го тура Лиги 2 и досрочно гарантировал себе повышение в классе.

"Метц" за три тура до окончания чемпионата на 11 очков опережает идущий третьим "Труа" — то есть команда даже теоретически не опустится ниже второй строчки, которую на данный момент занимает «Брест» (68 очков и матч в запасе).



Напомним, "Метц" вылетел из Лиги 1 по итогам сезона-2017/2018, заняв 20-е место.
Теги: Лига 1 Метц
Вчера, 23:21
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