Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
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"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
"Метц" обыграл на выезде "Ред Стар" (2:1) в матче 35-го тура Лиги 2 и досрочно гарантировал себе повышение в классе.
"Метц" за три тура до окончания чемпионата на 11 очков опережает идущий третьим "Труа" — то есть команда даже теоретически не опустится ниже второй строчки, которую на данный момент занимает «Брест» (68 очков и матч в запасе).
Напомним, "Метц" вылетел из Лиги 1 по итогам сезона-2017/2018, заняв 20-е место.
"Метц" за три тура до окончания чемпионата на 11 очков опережает идущий третьим "Труа" — то есть команда даже теоретически не опустится ниже второй строчки, которую на данный момент занимает «Брест» (68 очков и матч в запасе).
Le FC Metz retrouve l'?lite un an apr?s sa descente. pic.twitter.com/xpxkhpwmVI— L'?QUIPE (@lequipe) April 26, 2019
Напомним, "Метц" вылетел из Лиги 1 по итогам сезона-2017/2018, заняв 20-е место.
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