"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета

Le FC Metz retrouve l'?lite un an apr?s sa descente. pic.twitter.com/xpxkhpwmVI — L'?QUIPE (@lequipe) April 26, 2019

"Метц" обыграл на выезде "Ред Стар" (2:1) в матче 35-го тура Лиги 2 и досрочно гарантировал себе повышение в классе."Метц" за три тура до окончания чемпионата на 11 очков опережает идущий третьим "Труа" — то есть команда даже теоретически не опустится ниже второй строчки, которую на данный момент занимает «Брест» (68 очков и матч в запасе).Напомним, "Метц" вылетел из Лиги 1 по итогам сезона-2017/2018, заняв 20-е место.