Томас Тухель: меня не волнует, как и где отдыхает Неймар. Я не детектив и не его отец

Наставник ПСЖ Томас Тухель прокомментировал тот факт, что Неймар на днях посетил вечеринку Дугласа Косты в Турине."Я не слышал об этом. Я - тренер, а не его отец, не полицейский и не детектив. Он тренировался с командой вчера, и он был на занятии сегодня. Вот, что меня волнует", - сказал Тухель.Напомним, что 21 апреля Неймар впервые с января вышел на футбольное поле после травмы.