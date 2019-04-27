Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбург
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24
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Томас Тухель: меня не волнует, как и где отдыхает Неймар. Я не детектив и не его отец
Наставник ПСЖ Томас Тухель прокомментировал тот факт, что Неймар на днях посетил вечеринку Дугласа Косты в Турине.
"Я не слышал об этом. Я - тренер, а не его отец, не полицейский и не детектив. Он тренировался с командой вчера, и он был на занятии сегодня. Вот, что меня волнует", - сказал Тухель.
Напомним, что 21 апреля Неймар впервые с января вышел на футбольное поле после травмы.
RMC Sport
"Я не слышал об этом. Я - тренер, а не его отец, не полицейский и не детектив. Он тренировался с командой вчера, и он был на занятии сегодня. Вот, что меня волнует", - сказал Тухель.
Напомним, что 21 апреля Неймар впервые с января вышел на футбольное поле после травмы.
RMC Sport
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