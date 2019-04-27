Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Ним
Страсбург
Ренн
Анже
Нант
Бордо
Тулуза
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 33 65
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 33 56
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Реймс 33 48
8 Ницца 33 48
9 Ним 33 46
10 Страсбург 33 44
11 Ренн 33 43
12 Анже 33 41
13 Нант 33 40
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 33 36
16 Монако 33 32
17 Амьен 33 32
18 Дижон 33 28
19 Кан 33 26
20 Генгам 33 24
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Томас Тухель: меня не волнует, как и где отдыхает Неймар. Я не детектив и не его отец

Наставник ПСЖ Томас Тухель прокомментировал тот факт, что Неймар на днях посетил вечеринку Дугласа Косты в Турине.

"Я не слышал об этом. Я - тренер, а не его отец, не полицейский и не детектив. Он тренировался с командой вчера, и он был на занятии сегодня. Вот, что меня волнует", - сказал Тухель.

Напомним, что 21 апреля Неймар впервые с января вышел на футбольное поле после травмы.

RMC Sport
Теги: Тухель ПСЖ Неймар Лига 1
Сегодня, 13:38
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