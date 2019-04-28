Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|34
|42
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24
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Тренер "Ренна": победа над "ПСЖ" войдет в историю нашего клуба
Главный тренер "Ренна" Жульен Стефан поделился эмоциями после победы над "ПСЖ" в финале Кубка Франции.
"Ренн" уступал по ходу встречи 0:2, но сумел сравнять счет и одержать победу в серии пенальти (6:5).
"Это был невероятный матч. В этой игре проявилась вся парадоксальная суть "Ренна". Мы выиграли, хотя никто в нас не верил. Мы были аутсайдерами и играли против столичной команды с множество великолепных игроков. Но наши футболисты провели невероятную игру. Они показали отличную дисциплину и самоотверженность, а также технические навыки. В плане эмоций это был удивительный сезон для нас. Мы поднимем кубок над головой, а потом отвезем его в Бретань. Думаю, празднования там будут очень громкими.
В перерыве я заверил игроков, что мы можем переломить ход встречи. При счете 2:1 я понял, что соперники нервничают. Мы прессинговали и верили в себя, а также четко придерживались плана на игру. Наши игроки отлично контролировали свои зоны. В итоге они добились успеха в матче, который войдет в историю клуба", - цитирует Стефана GFFN.
Sport24.ru
"Ренн" уступал по ходу встречи 0:2, но сумел сравнять счет и одержать победу в серии пенальти (6:5).
"Это был невероятный матч. В этой игре проявилась вся парадоксальная суть "Ренна". Мы выиграли, хотя никто в нас не верил. Мы были аутсайдерами и играли против столичной команды с множество великолепных игроков. Но наши футболисты провели невероятную игру. Они показали отличную дисциплину и самоотверженность, а также технические навыки. В плане эмоций это был удивительный сезон для нас. Мы поднимем кубок над головой, а потом отвезем его в Бретань. Думаю, празднования там будут очень громкими.
В перерыве я заверил игроков, что мы можем переломить ход встречи. При счете 2:1 я понял, что соперники нервничают. Мы прессинговали и верили в себя, а также четко придерживались плана на игру. Наши игроки отлично контролировали свои зоны. В итоге они добились успеха в матче, который войдет в историю клуба", - цитирует Стефана GFFN.
Sport24.ru
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