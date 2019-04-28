Тренер "Ренна": победа над "ПСЖ" войдет в историю нашего клуба

Главный тренер "Ренна" Жульен Стефан поделился эмоциями после победы над "ПСЖ" в финале Кубка Франции."Ренн" уступал по ходу встречи 0:2, но сумел сравнять счет и одержать победу в серии пенальти (6:5)."Это был невероятный матч. В этой игре проявилась вся парадоксальная суть "Ренна". Мы выиграли, хотя никто в нас не верил. Мы были аутсайдерами и играли против столичной команды с множество великолепных игроков. Но наши футболисты провели невероятную игру. Они показали отличную дисциплину и самоотверженность, а также технические навыки. В плане эмоций это был удивительный сезон для нас. Мы поднимем кубок над головой, а потом отвезем его в Бретань. Думаю, празднования там будут очень громкими.В перерыве я заверил игроков, что мы можем переломить ход встречи. При счете 2:1 я понял, что соперники нервничают. Мы прессинговали и верили в себя, а также четко придерживались плана на игру. Наши игроки отлично контролировали свои зоны. В итоге они добились успеха в матче, который войдет в историю клуба", - цитирует Стефана GFFN.