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Нант
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Монако
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Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Марсель 33 54
6 Монпелье 33 51
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Анже 34 42
13 Нант 33 40
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Тренер "Ренна": победа над "ПСЖ" войдет в историю нашего клуба

Главный тренер "Ренна" Жульен Стефан поделился эмоциями после победы над "ПСЖ" в финале Кубка Франции.

"Ренн" уступал по ходу встречи 0:2, но сумел сравнять счет и одержать победу в серии пенальти (6:5).

"Это был невероятный матч. В этой игре проявилась вся парадоксальная суть "Ренна". Мы выиграли, хотя никто в нас не верил. Мы были аутсайдерами и играли против столичной команды с множество великолепных игроков. Но наши футболисты провели невероятную игру. Они показали отличную дисциплину и самоотверженность, а также технические навыки. В плане эмоций это был удивительный сезон для нас. Мы поднимем кубок над головой, а потом отвезем его в Бретань. Думаю, празднования там будут очень громкими.

В перерыве я заверил игроков, что мы можем переломить ход встречи. При счете 2:1 я понял, что соперники нервничают. Мы прессинговали и верили в себя, а также четко придерживались плана на игру. Наши игроки отлично контролировали свои зоны. В итоге они добились успеха в матче, который войдет в историю клуба", - цитирует Стефана GFFN.

Sport24.ru
Теги: ПСЖ Ренн Лига 1
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