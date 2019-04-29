Пострадавший от Неймара фанат обозвал Буффона грязным идиотом

Болельщик, которого по окончании финального матча Кубка Франции с "Ренном" ударил нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар, раскритиковал игроков "парижан".Когда футболисты поднимались по трибуне для награждения финалистов, зритель встречи выкрикивал оскорбления в их адрес. Так, вратаря Джанлуиджи Буффона он назвал грязным идиотом, Лейвина Курзава он призвал не пожимать ему руку, а Марко Верратти крикнул, что он — расист. Неймару фанат сказал: "Иди учись играть в футбол"."Я не оскорблял его, я сказал ему, что они выглядели плохо, это игра… Когда прошли Верратти и Буффон, я сказал им: "Вы были плохи, мы ждем "Ренна", — приводит слова болельщика L'?quipe.