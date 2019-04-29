Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Ницца
Реймс
Ним
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Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Марсель 34 54
6 Монпелье 33 51
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Пострадавший от Неймара фанат обозвал Буффона грязным идиотом

Болельщик, которого по окончании финального матча Кубка Франции с "Ренном" ударил нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар, раскритиковал игроков "парижан".

Когда футболисты поднимались по трибуне для награждения финалистов, зритель встречи выкрикивал оскорбления в их адрес. Так, вратаря Джанлуиджи Буффона он назвал грязным идиотом, Лейвина Курзава он призвал не пожимать ему руку, а Марко Верратти крикнул, что он — расист. Неймару фанат сказал: "Иди учись играть в футбол".

"Я не оскорблял его, я сказал ему, что они выглядели плохо, это игра… Когда прошли Верратти и Буффон, я сказал им: "Вы были плохи, мы ждем "Ренна", — приводит слова болельщика L'?quipe.

"Газета.ру"
Теги: Ренн ПСЖ Неймар Буффон Лига 1
Сегодня, 05:33
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#1  Gotikaoleg   (Сегодня, 06:41)
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Болеет за:
«Спартак»
еще мало получил
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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