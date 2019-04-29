Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
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Неймару грозит отстранение как минимум на пять матчей за удар фаната
Французская федерация футбола может дисквалифицировать нападающего "Пари Сен-Жермена" Неймара за удар болельщика после финальной игры Кубка Франции против "Ренна".
По информации Footmercato, форварду грозит отстранение как минимум на пять матчей.
Когда бразильский футболист поднимался по трибунам после встречи, он остановился около фаната, который снимал игроков на телефон, закрыл ладонью камеру и толкнул зрителя. Они поговорили на повышенных тонах, в результате чего Неймар ударил болельщика рукой в подбородок.
"Газета.ру"
По информации Footmercato, форварду грозит отстранение как минимум на пять матчей.
Когда бразильский футболист поднимался по трибунам после встречи, он остановился около фаната, который снимал игроков на телефон, закрыл ладонью камеру и толкнул зрителя. Они поговорили на повышенных тонах, в результате чего Неймар ударил болельщика рукой в подбородок.
"Газета.ру"
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