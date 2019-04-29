Леонарду Жардим: "Монако" будет очень трудно отобрать очки у "Ренна"

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
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|24
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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна".
""Ренн" – очень серьезный соперник на своем поле. Они всегда очень мотивированы. "Монако" будет очень трудно отобрать очки у них. Нам необходимо усердно работать и с особой энергией закончить сезон, что позволит нам последовательно зарабатывать очки", - цитирует Жардима официальный сайт клуба.
""Ренн" – очень серьезный соперник на своем поле. Они всегда очень мотивированы. "Монако" будет очень трудно отобрать очки у них. Нам необходимо усердно работать и с особой энергией закончить сезон, что позволит нам последовательно зарабатывать очки", - цитирует Жардима официальный сайт клуба.
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