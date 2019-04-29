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Анже
Бордо
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Кан
Дижон
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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 33 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Марсель 34 54
6 Монпелье 33 51
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Леонарду Жардим: "Монако" будет очень трудно отобрать очки у "Ренна"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна".

""Ренн" – очень серьезный соперник на своем поле. Они всегда очень мотивированы. "Монако" будет очень трудно отобрать очки у них. Нам необходимо усердно работать и с особой энергией закончить сезон, что позволит нам последовательно зарабатывать очки", - цитирует Жардима официальный сайт клуба.
Теги: Жардим Монако Ренн Лига 1
Сегодня, 16:15
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