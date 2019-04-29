Леонарду Жардим: "Монако" будет очень трудно отобрать очки у "Ренна"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна".""Ренн" – очень серьезный соперник на своем поле. Они всегда очень мотивированы. "Монако" будет очень трудно отобрать очки у них. Нам необходимо усердно работать и с особой энергией закончить сезон, что позволит нам последовательно зарабатывать очки", - цитирует Жардима официальный сайт клуба.