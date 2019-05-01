Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Реймс
Ним
Страсбург
Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Томас Тухель - об обилии травм: "ПСЖ" - единственный клуб в топ-10 чемпионатов, который так играет

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Монпелье" (2:3).

"Мы допустили несколько индивидуальных ошибок. Очень серьезных ошибок. В такой ситуации сложно выиграть в гостях у "Монпелье". Это очень сильная и агрессивная команда. У нас было 15 игроков, два парня из молодежки, потому что все травмированы. Такая ситуация длится с конца февраля. У нас выходят футболисты, которые пропустили по десять недель и провели всего по две тренировки. Я думаю, мы единственный клуб в топ-10 европейских чемпионатов, который так играет.

Сезон закончится только после матча с "Реймсом", но не раньше. Если ты профессиональный спортсмен, ты должен понимать, что сезон заканчивается не тогда, когда ты хочешь. Нам нужно играть, у нас нет выбора. Мы не можем позволить, чтобы сезон так заканчивался", - цитирует Тухеля L’Equipe.

Sport24.ru
Теги: Тухель ПСЖ Монпелье Лига 1
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