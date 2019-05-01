Томас Тухель - об обилии травм: "ПСЖ" - единственный клуб в топ-10 чемпионатов, который так играет

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал поражение от "Монпелье" (2:3)."Мы допустили несколько индивидуальных ошибок. Очень серьезных ошибок. В такой ситуации сложно выиграть в гостях у "Монпелье". Это очень сильная и агрессивная команда. У нас было 15 игроков, два парня из молодежки, потому что все травмированы. Такая ситуация длится с конца февраля. У нас выходят футболисты, которые пропустили по десять недель и провели всего по две тренировки. Я думаю, мы единственный клуб в топ-10 европейских чемпионатов, который так играет.Сезон закончится только после матча с "Реймсом", но не раньше. Если ты профессиональный спортсмен, ты должен понимать, что сезон заканчивается не тогда, когда ты хочешь. Нам нужно играть, у нас нет выбора. Мы не можем позволить, чтобы сезон так заканчивался", - цитирует Тухеля L’Equipe.