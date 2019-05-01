Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Реймс
Ним
Страсбург
Ренн
Нант
Анже
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Кристоф Дюгарри: €47 млн за Паредеса - это форменный грабёж! Мне очень смешно

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг критике аргентинского полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса.

"Паредес играет медленнее, чем я. € 47 млн за такого игрока - это форменный грабёж! Мне очень смешно", - цитирует Дюгарри Footmercato со ссылкой на RMC Sport.

"Чемпионат.сом"
Теги: Дюгарри Сборная Франции Паредес ПСЖ Лига 1
Сегодня, 06:54
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#1  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 08:23)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Очень рад за Зенит! Им его манчини впарил, а теперь и они его впарили ПСЖ. Молодцы!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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