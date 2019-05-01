Кристоф Дюгарри: €47 млн за Паредеса - это форменный грабёж! Мне очень смешно

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг критике аргентинского полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса."Паредес играет медленнее, чем я. € 47 млн за такого игрока - это форменный грабёж! Мне очень смешно", - цитирует Дюгарри Footmercato со ссылкой на RMC Sport.