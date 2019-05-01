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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Дубль Фалькао принес "Монако" ничью с "Ренном"

"Монако" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с "Ренном" (2:2).

Чемпионат Франции

34-й тур

"Ренн" – "Монако" – 2:2

Голы: Юну, 3 (1:0). Юну, 9 (2:0). Фалькао, 69 (2:1). Фалькао, 75 (2:2).

"Ренн": Коубек, Траоре, Да Силва, Мексер, Бенсебаини, Дель Кастильо, Юханссон (Желен, 80), Буриго, Леа Силики (Зеффан, 76), Камавинга (Бен Арфа, 64), Юну.

"Монако": Си, Сидибе, Жемерсон, Бадиашиле, Балло-Туре, Рони Лопеш, Аолу (Винисиус, 46), Адриэн Силва (Налду, 63), Головин, Мартинш, Фалькао (Н`Дорам, 90+2).

Предупреждения: Аолу, 35. Бенсебаини, 45. Фалькао, 64. Буриго, 86.
Теги: Монако Ренн Лига 1
Сегодня, 22:04
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