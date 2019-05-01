Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Дубль Фалькао принес "Монако" ничью с "Ренном"
"Монако" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с "Ренном" (2:2).
Чемпионат Франции
34-й тур
"Ренн" – "Монако" – 2:2
Голы: Юну, 3 (1:0). Юну, 9 (2:0). Фалькао, 69 (2:1). Фалькао, 75 (2:2).
"Ренн": Коубек, Траоре, Да Силва, Мексер, Бенсебаини, Дель Кастильо, Юханссон (Желен, 80), Буриго, Леа Силики (Зеффан, 76), Камавинга (Бен Арфа, 64), Юну.
"Монако": Си, Сидибе, Жемерсон, Бадиашиле, Балло-Туре, Рони Лопеш, Аолу (Винисиус, 46), Адриэн Силва (Налду, 63), Головин, Мартинш, Фалькао (Н`Дорам, 90+2).
Предупреждения: Аолу, 35. Бенсебаини, 45. Фалькао, 64. Буриго, 86.
Чемпионат Франции
34-й тур
"Ренн" – "Монако" – 2:2
Голы: Юну, 3 (1:0). Юну, 9 (2:0). Фалькао, 69 (2:1). Фалькао, 75 (2:2).
"Ренн": Коубек, Траоре, Да Силва, Мексер, Бенсебаини, Дель Кастильо, Юханссон (Желен, 80), Буриго, Леа Силики (Зеффан, 76), Камавинга (Бен Арфа, 64), Юну.
"Монако": Си, Сидибе, Жемерсон, Бадиашиле, Балло-Туре, Рони Лопеш, Аолу (Винисиус, 46), Адриэн Силва (Налду, 63), Головин, Мартинш, Фалькао (Н`Дорам, 90+2).
Предупреждения: Аолу, 35. Бенсебаини, 45. Фалькао, 64. Буриго, 86.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.