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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 34 84
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Монпелье 34 54
6 Марсель 34 54
7 Ницца 34 51
8 Реймс 34 49
9 Ним 34 46
10 Страсбург 34 45
11 Ренн 33 43
12 Нант 34 43
13 Анже 34 42
14 Бордо 34 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 34 29
19 Дижон 34 28
20 Генгам 34 24
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Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы

"Ренн" принимает "Монако" в матче 34-го тура чемпионата Франции. Полузащитник хозяев Эдуардо Камавинга установил новый рекорд для топ-5 европейских чемпионатов.

16-летний футболист родился 10 ноября 2002 года. Он стал первым игроком 2002 года рождения, который вышел в стартовом составе в матче одной из пяти ведущих европейских лиг.

Для Камавинги это уже четвертый матч в лиге 1 в текущем сезоне. По ходу первого тайма "Ренн" ведет со счетом 2:0.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ренн Монако Лига 1
Сегодня, 07:34
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