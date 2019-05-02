Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы

"Ренн" принимает "Монако" в матче 34-го тура чемпионата Франции. Полузащитник хозяев Эдуардо Камавинга установил новый рекорд для топ-5 европейских чемпионатов.16-летний футболист родился 10 ноября 2002 года. Он стал первым игроком 2002 года рождения, который вышел в стартовом составе в матче одной из пяти ведущих европейских лиг.Для Камавинги это уже четвертый матч в лиге 1 в текущем сезоне. По ходу первого тайма "Ренн" ведет со счетом 2:0.