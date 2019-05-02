Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбург
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анже
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24
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"Ренн" принимает "Монако" в матче 34-го тура чемпионата Франции. Полузащитник хозяев Эдуардо Камавинга установил новый рекорд для топ-5 европейских чемпионатов.
16-летний футболист родился 10 ноября 2002 года. Он стал первым игроком 2002 года рождения, который вышел в стартовом составе в матче одной из пяти ведущих европейских лиг.
Для Камавинги это уже четвертый матч в лиге 1 в текущем сезоне. По ходу первого тайма "Ренн" ведет со счетом 2:0.
"Спорт-Экспресс"
16-летний футболист родился 10 ноября 2002 года. Он стал первым игроком 2002 года рождения, который вышел в стартовом составе в матче одной из пяти ведущих европейских лиг.
Для Камавинги это уже четвертый матч в лиге 1 в текущем сезоне. По ходу первого тайма "Ренн" ведет со счетом 2:0.
"Спорт-Экспресс"
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