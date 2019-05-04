Неймар обратился к Хави: для меня большая честь быть частью твоего пути в футболе

Форвард "ПСЖ" Неймар трогательно обратился к полузащитнику катарского "Аль-Садд" Хави.Экс-игрок "Барселоны" объявил о завершении карьеры игрока по сезона — 2018/2019 и теперь намерен попробовать себя в роли тренера."Машина… для меня большая честь быть частью твоего пути в футболе и пережить невероятные моменты с тобой.Большое спасибо за все, что ты сделал для футбола, твоя магия останется навсегда! Крепко обнимаю, легенда", — написал Неймар в инстаграме.