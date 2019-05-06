Пьянич - о переходе в "ПСЖ": все возможно

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал, как относится к слухам о возможном переходе в "ПСЖ"."Это один из лучших европейских клубом. "ПСЖ" - уважаемый клуб, который хочет добиться успехов в Лиге чемпионов. Перейти в "ПСЖ"? Все возможно", - цитирует Пьянича Goal.com.В текущем сезоне 29-летний Миралем Пьянич провел 42 матча за "Ювентус" и забил четыре мяча при восьми голевых передачах.