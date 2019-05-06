Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Рома
Торино
Милан
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Рома 35 59
6 Торино 35 57
7 Милан 34 56
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 34 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Пьянич - о переходе в "ПСЖ": все возможно

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал, как относится к слухам о возможном переходе в "ПСЖ".

"Это один из лучших европейских клубом. "ПСЖ" - уважаемый клуб, который хочет добиться успехов в Лиге чемпионов. Перейти в "ПСЖ"? Все возможно", - цитирует Пьянича Goal.com.

В текущем сезоне 29-летний Миралем Пьянич провел 42 матча за "Ювентус" и забил четыре мяча при восьми голевых передачах.
Теги: Пьянич Ювентус ПСЖ
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