Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Рома
|35
|59
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|34
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Рома
|35
|59
|6
|Торино
|35
|57
|...
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Пьянич - о переходе в "ПСЖ": все возможно
Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич рассказал, как относится к слухам о возможном переходе в "ПСЖ".
"Это один из лучших европейских клубом. "ПСЖ" - уважаемый клуб, который хочет добиться успехов в Лиге чемпионов. Перейти в "ПСЖ"? Все возможно", - цитирует Пьянича Goal.com.
В текущем сезоне 29-летний Миралем Пьянич провел 42 матча за "Ювентус" и забил четыре мяча при восьми голевых передачах.
"Это один из лучших европейских клубом. "ПСЖ" - уважаемый клуб, который хочет добиться успехов в Лиге чемпионов. Перейти в "ПСЖ"? Все возможно", - цитирует Пьянича Goal.com.
В текущем сезоне 29-летний Миралем Пьянич провел 42 матча за "Ювентус" и забил четыре мяча при восьми голевых передачах.
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