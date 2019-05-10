Александр Головин - в заявке "Монако" на матч с "Нимом"

"Монако" назвала заявку на матч 36-го тура чемпионата Франции против "Нима". Российский полузащитник Александр Головин попал в состав.Встреча состоится 11 мая и начнется в 21.00 по московскому времени.