Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Анже
Ренн
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 36 88
2 Лилль 35 69
3 Лион 35 63
4 Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье 36 58
6 Марсель 35 55
7 Ницца 36 55
8 Ним 36 52
9 Реймс 36 49
10 Страсбург 36 46
11 Нант 36 46
12 Анже 36 45
13 Ренн 35 45
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 36 38
16 Амьен 36 35
17 Монако 36 33
18 Кан 36 33
19 Дижон 36 31
20 Генгам 35 25
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру после "ПСЖ"

Легенда итальянского футбола вратарь Джанлуиджи Буффон не собирается заканчивать игровую карьеру нынешним летом.

По информации La Gazzetta dello Sport, игрок намерен продолжать выступления, даже если "ПСЖ", за который он выступает, не продлит с ним соглашение.

Действующий контракт парижского клуба с 41-летним голкипером заканчивается летом 2019 года.

В текущем сезоне ворота "ПСЖ" практически в равной мере защищали Буффон (24 матча) и Альфонс Ареола (30).

Наставник парижан Томас Тухель сказал, что клуб перестанет прибегать к ротации вратарей в предстоящем сезоне.

Отмечается, что опытный голкипер рассматривает несколько предложений от клубов, которые будут участвовать в Лиге чемпионов сезона-2019/2020.

"Газета.ру"
Теги: Буффон ПСЖ Лига 1
Сегодня, 16:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама