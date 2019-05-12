Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру после "ПСЖ"

Легенда итальянского футбола вратарь Джанлуиджи Буффон не собирается заканчивать игровую карьеру нынешним летом.По информации La Gazzetta dello Sport, игрок намерен продолжать выступления, даже если "ПСЖ", за который он выступает, не продлит с ним соглашение.Действующий контракт парижского клуба с 41-летним голкипером заканчивается летом 2019 года.В текущем сезоне ворота "ПСЖ" практически в равной мере защищали Буффон (24 матча) и Альфонс Ареола (30).Наставник парижан Томас Тухель сказал, что клуб перестанет прибегать к ротации вратарей в предстоящем сезоне.Отмечается, что опытный голкипер рассматривает несколько предложений от клубов, которые будут участвовать в Лиге чемпионов сезона-2019/2020.