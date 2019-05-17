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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 36 88
2 Лилль 36 72
3 Лион 36 66
4 Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье 36 58
6 Марсель 36 55
7 Ницца 36 55
8 Ним 36 52
9 Реймс 36 49
10 Страсбург 36 46
11 Нант 36 46
12 Ренн 36 46
13 Анже 36 45
14 Бордо 36 38
15 Тулуза 36 38
16 Амьен 36 35
17 Монако 36 33
18 Кан 36 33
19 Дижон 36 31
20 Генгам 36 26
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Головин продолжит выступать за "Монако"

По информации "Спорт-Экспресса", российский защитник не покинет "монегасков", которые все ещё могут вылететь из Лиги 1

- Главное сейчас – достойно завершить сезон и обезопасить себя от вылета. Игрок не думает об уходе, - приводит издание слова источника.

За два тура до конца сезона "Монако" находится в двух очках от зоны прямого вылета.

В текущем сезоне Головин провёл за французский клуб 33 матча во всех турнирах и трижды отличался забитыми голами.

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Теги: Головин Монако
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#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 16:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да он там всех дриблингом и голами удивит, доносилось из ослятни confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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