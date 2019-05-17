Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|36
|72
|3
|Лион
|36
|66
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|36
|55
|7
|Ницца
|36
|55
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Страсбург
|36
|46
|11
|Нант
|36
|46
|12
|Ренн
|36
|46
|13
|Анже
|36
|45
|14
|Бордо
|36
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|36
|26
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Головин продолжит выступать за "Монако"
По информации "Спорт-Экспресса", российский защитник не покинет "монегасков", которые все ещё могут вылететь из Лиги 1
- Главное сейчас – достойно завершить сезон и обезопасить себя от вылета. Игрок не думает об уходе, - приводит издание слова источника.
За два тура до конца сезона "Монако" находится в двух очках от зоны прямого вылета.
В текущем сезоне Головин провёл за французский клуб 33 матча во всех турнирах и трижды отличался забитыми голами.
Источник
- Главное сейчас – достойно завершить сезон и обезопасить себя от вылета. Игрок не думает об уходе, - приводит издание слова источника.
За два тура до конца сезона "Монако" находится в двух очках от зоны прямого вылета.
В текущем сезоне Головин провёл за французский клуб 33 матча во всех турнирах и трижды отличался забитыми голами.
Источник
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