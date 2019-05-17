Головин продолжит выступать за "Монако"

По информации "Спорт-Экспресса", российский защитник не покинет "монегасков", которые все ещё могут вылететь из Лиги 1- Главное сейчас – достойно завершить сезон и обезопасить себя от вылета. Игрок не думает об уходе, - приводит издание слова источника.За два тура до конца сезона "Монако" находится в двух очках от зоны прямого вылета.В текущем сезоне Головин провёл за французский клуб 33 матча во всех турнирах и трижды отличался забитыми голами.