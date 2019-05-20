Кристоф Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность
Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.
В воскресенье на церемонии награждения лучших игроков сезона 20-летний француз заявил, что настало время взять на себя больше ответственности. Общественность подумала, что игрок намекает на смену клуба.
"Я не понимаю, что значит иметь больше ответственности. В 1/8 финала против "Манчестер Юнайтед" у Мбаппе была ответственность, он не справился... Это отстой, мне противно", - цитирует Дюгарри RMC.
"СЭ"
В воскресенье на церемонии награждения лучших игроков сезона 20-летний француз заявил, что настало время взять на себя больше ответственности. Общественность подумала, что игрок намекает на смену клуба.
"Я не понимаю, что значит иметь больше ответственности. В 1/8 финала против "Манчестер Юнайтед" у Мбаппе была ответственность, он не справился... Это отстой, мне противно", - цитирует Дюгарри RMC.
"СЭ"