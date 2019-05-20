Кристоф Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.

В воскресенье на церемонии награждения лучших игроков сезона 20-летний француз заявил, что настало время взять на себя больше ответственности. Общественность подумала, что игрок намекает на смену клуба.

"Я не понимаю, что значит иметь больше ответственности. В 1/8 финала против "Манчестер Юнайтед" у Мбаппе была ответственность, он не справился... Это отстой, мне противно", - цитирует Дюгарри RMC.

"СЭ"
Теги: Дюгарри Мбаппе ПСЖ Лига 1
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