Неймар раньше всех игроков "ПСЖ" отправился в отпуск

Нападающий "ПСЖ" Неймар уже улетел на родину, в Бразилию, сообщает Le Parisien.

Игрок не сможет принять участие в заключительном матче сезона против "Реймса" из-за дисквалификации, поэтому клуб отпустил его в отпуск раньше остальных.

Тем не менее, Неймару предстоит в июне сыграют за сборную Бразилии на Кубке Америки.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 14:57
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