Неймар раньше всех игроков "ПСЖ" отправился в отпуск

Нападающий "ПСЖ" Неймар уже улетел на родину, в Бразилию, сообщает Le Parisien.Игрок не сможет принять участие в заключительном матче сезона против "Реймса" из-за дисквалификации, поэтому клуб отпустил его в отпуск раньше остальных.Тем не менее, Неймару предстоит в июне сыграют за сборную Бразилии на Кубке Америки.