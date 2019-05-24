"Монако" занял 17-е место, "Кан" вылетел
В заключительном матче сезона "монегаски" проиграли "Ницце" (0:2) и оказались на 17-й строчке Лиги 1. Их обошел "Амьен", который в параллельном матче победил "Генгам" (2:1).
Головин провёл на поле весь матч, но отметился только заработанной жёлтой карточкой.
"Ницца":Бенитес, Аталь, Эрей, Сарр, Бонфин, Данило, Лис-Мелу, Тамез, Сент-Максимен, Ле Биань, Кнеп
"Монако": Бенальо, Бадьяшиль, Сидибе, Глик, Хенрихс, Балло-Туре, Головин, Силва, Фабрегас, Фалькао, Мартинш
Предупреждения: Хенрихс, 12, Головин, 21, Тамез, 44, Глик, 66.
"Кан" проиграл "Бордо" (1:2) и вылетел из Лиги 1. Его место занял победивший "Дижон".
Головин провёл на поле весь матч, но отметился только заработанной жёлтой карточкой.
Чемпионат Франции
38 тур
"Ницца" – "Монако"
Голы: Бадьяшиль, 36 (авто.), Биань, 67
38 тур
"Ницца" – "Монако"
Голы: Бадьяшиль, 36 (авто.), Биань, 67
"Ницца":Бенитес, Аталь, Эрей, Сарр, Бонфин, Данило, Лис-Мелу, Тамез, Сент-Максимен, Ле Биань, Кнеп
"Монако": Бенальо, Бадьяшиль, Сидибе, Глик, Хенрихс, Балло-Туре, Головин, Силва, Фабрегас, Фалькао, Мартинш
Предупреждения: Хенрихс, 12, Головин, 21, Тамез, 44, Глик, 66.
"Кан" проиграл "Бордо" (1:2) и вылетел из Лиги 1. Его место занял победивший "Дижон".