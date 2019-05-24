"Монако" занял 17-е место, "Кан" вылетел

Чемпионат Франции



38 тур



"Ницца" – "Монако"

Голы: Бадьяшиль, 36 (авто.), Биань, 67

В заключительном матче сезона "монегаски" проиграли "Ницце" (0:2) и оказались на 17-й строчке Лиги 1. Их обошел "Амьен", который в параллельном матче победил "Генгам" (2:1).Головин провёл на поле весь матч, но отметился только заработанной жёлтой карточкой.:Бенитес, Аталь, Эрей, Сарр, Бонфин, Данило, Лис-Мелу, Тамез, Сент-Максимен, Ле Биань, Кнеп: Бенальо, Бадьяшиль, Сидибе, Глик, Хенрихс, Балло-Туре, Головин, Силва, Фабрегас, Фалькао, Мартинш: Хенрихс, 12, Головин, 21, Тамез, 44, Глик, 66."Кан" проиграл "Бордо" (1:2) и вылетел из Лиги 1. Его место занял победивший "Дижон".