"Монако" занял 17-е место, "Кан" вылетел

В заключительном матче сезона "монегаски" проиграли "Ницце" (0:2) и оказались на 17-й строчке Лиги 1. Их обошел "Амьен", который в параллельном матче победил "Генгам" (2:1).

Головин провёл на поле весь матч, но отметился только заработанной жёлтой карточкой.

Чемпионат Франции

38 тур

"Ницца" – "Монако"
Голы: Бадьяшиль, 36 (авто.), Биань, 67


"Ницца":Бенитес, Аталь, Эрей, Сарр, Бонфин, Данило, Лис-Мелу, Тамез, Сент-Максимен, Ле Биань, Кнеп

"Монако": Бенальо, Бадьяшиль, Сидибе, Глик, Хенрихс, Балло-Туре, Головин, Силва, Фабрегас, Фалькао, Мартинш

Предупреждения: Хенрихс, 12, Головин, 21, Тамез, 44, Глик, 66.
"Кан" проиграл "Бордо" (1:2) и вылетел из Лиги 1. Его место занял победивший "Дижон".
Теги: Монако Головин Ницца
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