Леонарду Жардим намерен остаться в "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим намерен остаться в клубе. В последнем туре чемпионата Франции монегаски проиграли "Ницце" (0:2) и финишировали 17-ми."У меня контракт еще на два годаЯ рискнул, подписав его. Теперь мы спасены. Думаю, что я останусь. Хотя не все зависит только от меня.Усиление? Прежде чем подписывать игроков, мы должны сделать определенный выбор, потому что у нас на контрактах более 70 футболистов", - цитирует Жардима A Bola.