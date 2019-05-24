Леонарду Жардим намерен остаться в "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим намерен остаться в клубе. В последнем туре чемпионата Франции монегаски проиграли "Ницце" (0:2) и финишировали 17-ми.

"У меня контракт еще на два годаЯ рискнул, подписав его. Теперь мы спасены. Думаю, что я останусь. Хотя не все зависит только от меня.

Усиление? Прежде чем подписывать игроков, мы должны сделать определенный выбор, потому что у нас на контрактах более 70 футболистов", - цитирует Жардима A Bola.
Теги: Жардим Монако
Сегодня, 09:34
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