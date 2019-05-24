Андони Субисаррета сохранит пост спортивного директора "Марселя"
Владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт сообщил, что президент клуба Жан-Анри Эйро и спортивный директор Андони Субисаррета останутся на своих постах, информирует AFP.
Несмотря на неудачный сезон, по итогам которого "Марсель" стал пятым в лиге 1 и не попал в еврокубки, руководство клуба сохранило доверие владельца.
При этом главный тренер Руди Гарсия заранее сообщил, что покинет команду.
Несмотря на неудачный сезон, по итогам которого "Марсель" стал пятым в лиге 1 и не попал в еврокубки, руководство клуба сохранило доверие владельца.
При этом главный тренер Руди Гарсия заранее сообщил, что покинет команду.