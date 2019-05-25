Сеск Фабрегас считает, что "Монако" должен бороться за победу в чемпионате Франции и играть в Лиге чемпионов

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас подвел итоги сезона для монегасков. Он отметил, что его клуб должен бороться за Лигу 1 и играть в Лиге Чемпионов.

"Это был странный и трудный сезон для меня, я пережил моменты, которых никогда не было раньше и у меня никогда не было столько травм, в течение длительного времени. Мы выполнили задачу, ради которой я сюда приехал, и я рад, что помог команде в этой сложной ситуации. Мы знаем, что такой клуб, как "Монако", должен бороться за Лигу 1 и играть в Лиге Чемпионов. Мы понимаем, что многое должно измениться, но я уверен, что клуб сделает все необходимое, чтобы это произошло. Пришло время отдохнуть и набраться сил. Спасибо всем болельщикам за то, что были с нами в такие тяжелые моменты. Крепко обнимаю, скоро увидимся", - написал Фабрегас в своем инстаграме.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фабрегас Монако Лига 1
Сегодня, 19:19
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