Неймар: изнасилование? Я никогда бы так не поступил

Форвард сборной Бразилии Неймар считает уроком сложившуюся ситуацию с обвинениями в изнасиловании.Свой комментарий по поводу инцидента футболист опубликовал в инстаграме.Сообщалось, что 15 мая в одном из парижских отелей игрок "ПСЖ" принудил девушку к половым сношениям против ее воли."Теперь я должен раскрывать все подробности моей личной жизни, чтобы доказать, что на самом деле все те сообщения, которые появлялись ранее, являются лживыми. То, что происходит между мужчиной и женщиной наедине – часто случается между парами. На следующий день после нашей близости мы продолжили общаться", — заявил Неймар.Футболист также сказал о том, что поступать таким образом с девушками никогда не было для него позволительно."Меня обвиняют в изнасиловании. Для меня это очень больно и тяжело. Это заявление застало меня врасплох. Мне очень грустно слышать такие вещи в свою стороны. Все те, кто знают мой характер и мою честность, никогда не поверят этой информации. Я никогда бы не стал так поступать", — сказал игрок парижан.