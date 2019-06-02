Неймар: изнасилование? Я никогда бы так не поступил

Форвард сборной Бразилии Неймар считает уроком сложившуюся ситуацию с обвинениями в изнасиловании.

Свой комментарий по поводу инцидента футболист опубликовал в инстаграме.

Сообщалось, что 15 мая в одном из парижских отелей игрок "ПСЖ" принудил девушку к половым сношениям против ее воли.

"Теперь я должен раскрывать все подробности моей личной жизни, чтобы доказать, что на самом деле все те сообщения, которые появлялись ранее, являются лживыми. То, что происходит между мужчиной и женщиной наедине – часто случается между парами. На следующий день после нашей близости мы продолжили общаться", — заявил Неймар.

Футболист также сказал о том, что поступать таким образом с девушками никогда не было для него позволительно.

"Меня обвиняют в изнасиловании. Для меня это очень больно и тяжело. Это заявление застало меня врасплох. Мне очень грустно слышать такие вещи в свою стороны. Все те, кто знают мой характер и мою честность, никогда не поверят этой информации. Я никогда бы не стал так поступать", — сказал игрок парижан.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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