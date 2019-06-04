Александр Головин: предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете всё это вычитываете
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал информацию об интересе со стороны европейских клубов.
"В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в "Монако" намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете всё это вычитываете", - цитирует Головина "Реальное время".
"В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в "Монако" намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете всё это вычитываете", - цитирует Головина "Реальное время".