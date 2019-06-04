Александр Головин: предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете всё это вычитываете

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал информацию об интересе со стороны европейских клубов.

"В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в "Монако" намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от "Интера" и "Милана"? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете всё это вычитываете", - цитирует Головина "Реальное время".
Теги: Головин Монако Интер Милан
Сегодня, 14:06
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