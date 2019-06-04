Юридическое бюро отказалось работать с девушкой, обвинившей Неймара в изнасиловании, потому что она призналась, что секс был по согласию

В деле о возможном изнасиловании девушки со стороны форварда "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара произошел новый поворот.

По информации Globoesporte, юридическое бюро "Фернандес и Абреу" отказалось работать с девушкой после того, как пообщалось с ней, и расторгло контракт.

Утверждается, что в беседе с адвокатами девушка заявила, что речь идет не об изнасиловании: "сексуальные отношения с Неймаром были по обоюдному согласию, но во время процесса он проявил жестокость и бил ее".

По ее мнению, за это он должен нести гражданскую и уголовную ответственность, поскольку это физическое насилие. Девушка нашла нового адвоката, который подал в полицию заявление от ее имени относительно изнасилования.

Представитель "Фернандеса и Абреу" заявил, что, судя по ее показаниям, девушка является жертвой нападения, а не изнасилования, а это другая статья УК и другое наказание. За дачу ложных показаний ей также может грозить наказание.

Sports
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Сегодня, 18:23
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