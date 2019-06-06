Килиан Мбаппе поддержал травмированного Неймара

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе решил поддержать своего одноклубника Неймара после травмы.

Нападающий парижского клуба выразил поддержку в сторону бразильца, который получил повреждение в товарищеском матче сборной страны с Катаром. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Бразилии.

У Неймара был диагностировал разрыв связок голеностопа.

Сообщается, что восстановление игрока займет около четырех месяцев в случаев операции. Если Неймар от нее откажется, то на выздоровление ему потребуется не менее шести недель.

Из-за травмы он пропустит все матчи Кубка Америки.

"Это очень печальные новости. Брат, я ведь знаю, насколько важен для тебя этот турнир. Я уверен, что ты вернешься на поле еще более сильным. Так что, сохраняй улыбку. Улыбка делает сильнее", – написал Мбаппе в твиттере.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе Неймар ПСЖ
Вчера, 23:22
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