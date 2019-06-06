Бразильская модель рассказала, как договорилась с Неймаром о сексе через инстаграм

Exclusivo! Em entrevista reveladora, modelo que acusa Neymar de estupro fala sobre encontro com o craque; assista https://t.co/a00GMsq9Bl pic.twitter.com/Km7sSdpQ4q — SBT Jornalismo (@sbtjornalismo) June 6, 2019

26-летняя бразильская модель Наджила Триндаде рассказала, как познакомилась с форвардом "ПСЖ" Неймаром в инстаграме и договорилась провести ночь в отеле."Я разговаривала с ним как обычный человек. Да, у меня были сексуальные намерения, желание с моей стороны, и это было ясно ему. Он спросил, когда я смогу его навестить. Я ответила, что пока не могу, так как испытываю финансовые затруднения и имею обязанности по работе. Тогда он предложил решить это. Он оплатил перелет и отель.Когда я приехала в отель, он прислал мне сообщение. Он сказал, что собирается на вечеринку, но заглянет ко мне, чтобы поцеловать. Поначалу все было нормально, но затем он стал агрессивным — совсем не тем парнем, что представлялся по сообщениям", - сказала девушка в интервью SBT Brasil.По ее словам, Неймар стал проявлять жестокость после того, как она предложила воспользоваться презервативом. "Он сказал "нет". Я ответила, что тогда ничего не будет. Он молчал. А потом перевернул меня и совершил половой акт. Я просила остановиться, но он только бил меня по заднице", - призналась она.Триндаде заявила, что это была "агрессия вместе с изнасилованием". «Он много не разговаривал, только действовал", - добавила она.Спустя шесть дней после той ночи Триндаде прошла медосвидетельствование, которое выявило у нее кровоподтеки на ногах и ягодицах.Изначально сообщалось, что Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании, но затем она якобы настояла на том, что близость была обоюдная, но во время нее он применил силу и несколько раз ударил.Сам Неймар назвал случившееся подставой и вымогательством. Он записал ролик в инстаграме, в котором рассказал свою версию и показал, что девушка присылала ему свои интимные фотографии. Видео позже было удалено, но бразильская полиция начала расследование по поводу публикации в интернете материалов интимного характера. В ближайшее время Неймару предстоит дать показания.